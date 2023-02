80 kleuters genieten van eerste kleuterkamp bij UCLL in Diepenbeek. — © Serge Minten

Diepenbeek

Een 80-tal kleuters van eigen personeelsleden en van mensen die werken in de partnerscholen van UCLL beleven een droomweek in de gebouwen van de UCLL-lerarenopleiding in Diepenbeek. Daar staan de studenten kleuteronderwijs klaar om het ‘entertainment’ te organiseren.