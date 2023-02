Starbucks komt met een ‘Oleato’, een koffie met olijfolie

Karamel, chocolade, honing of macadamianoten: wie regelmatig een bezoekje brengt aan Starbucks weet dat de koffies daar verre van gewoon zijn. Maar toch gaat de Amerikaanse keten nog een stapje verder: het komt op de proppen met de ‘Oleato’, of een koffie met een flinke lepel olijfolie.

De Amerikaanse koffieketen haalde haar inspiratie bij de Italianen zelf. Voor hun nieuwe lijn ‘Oleato’ voegen ze hun geliefde Arabica-koffie samen met een lepel koudgeperste, extra vierge olijfolie uit het Italiaanse Partanna.

Het resultaat van die combinatie uit zich in verschillende smaken: de Oleato Caffè Latte, de Oleato Iced Cortado, de Oleato Golden Foam Cold Brew, de Oleato Deconstructed en Oleato Golden Foam Espresso Martini. Volgens Howard Schultz, interim CEO bij Starbucks, wordt de koffie door de olijfolie verheven tot “een fluweelzachte, delicaat zoete en weelderige koffie die elk kopje een buitengewone nieuwe smaak en textuur geeft.”

Aanvankelijk zullen de creaties enkel te verkrijgen zijn in Italië en op termijn ook in geselecteerde koffiebars in Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Of de koffie later ook in België beschikbaar zal zijn, is voorlopig niet geweten.