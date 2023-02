David Goffin geeft met knieblessure forfait voor achtste finale in Marseille

David Goffin (ATP 41) heeft donderdag forfait gegeven voor zijn achtste finale op het ATP-toernooi in het Zuid-Franse Marseille (hard/707.510 euro). De Luikenaar, het zesde reekshoofd, zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Zweed Mikael Ymer (ATP 69). Volgens de organisatie sukkelt hij met de linkerknie.

Het zou het tweede onderlinge duel worden tussen de 32-jarige Goffin en de 24-jarige Ymer. Eind januari versloeg hij de Zweed in de finale van het Challengertoernooi in Louvain-la-Neuve (hard/145.000 dollar) met 6-4 en 6-1. Dinsdag had Goffin in de eerste ronde in Marseille de Slovaak Lukas Klein (ATP 142) uitgeschakeld.

Ymer krijgt de kwalificatie voor de kwartfinales zo cadeau. Om door te stoten naar de laatste vier, moet de Zweed voorbij het Poolse eerste reekshoofd Hubert Hurkacz (ATP 11) of de Zwitser Leandro Riedi (ATP 133).

Goffin zou donderdag nog een tweede keer in actie komen in het Open 13 Provence. Aan de zijde van Zizou Bergs moest hij het in de tweede ronde van het dubbelspel opnemen tegen de Monegask Romain Arneodo en de Oostenrijker Sam Weissborn. Maar ook die match gaat dus niet door.