Vier Belgen naar WK schaatsen in Heerenveen

Bart Swings zal op vier onderdelen meedoen: 1.500, 5.000 en 10.000 meter en de massastart. Sandrine Tas heeft zich geplaatst voor de 1.500 en 3.000 meter en de massastart. Isabelle van Elst en Mathias Vosté schaatsen de 1.000 meter. Van Elst en Vosté zijn op de 500 meter reserve.

Op het vorige WK, in 2021 ook in Heerenveen, won Swings brons in de massastart. Een jaar werd de Leuvenaar in die discipline olympisch kampioen in Peking.