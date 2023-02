Vlaamse kuitenbijters: vier wijnen uit Vlaamse wijndomeinen

Koers en wijn? De liefde tussen beiden is lang niet nieuw. In het verleden hadden we al aandacht voor wijnbedrijven als (co)sponsor op het wielershirt, of (oud)wielrenners met een hart voor wijn. Met de start van Iedereen Flandrien pakken we het eens anders aan. Want met Vlaamse kuitenbijters kozen we voor pittige parcoursen die langs een Vlaams wijndomein lopen. We selecteerden er vier, zowel in West- en Oost-Vlaanderen, als in Limburg.