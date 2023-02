Actrice Jennifer Coolidge lijkt op de eerste rij bij Diesel te zitten, maar niets is minder waar

De Amerikaanse actrice Jennifer Coolidge, die momenteel als Tanya McQuoid furore maakt in dramareeks The white lotus, is afgezakt naar Milaan om er de modeshow van Diesel te bekijken. Zo leek het althanks. Want het bleek niet Coolidge herself, maar een wel zeer geloofwaardige poging van een imitator.

Tijdens de catwalkshow van Diesel, het merk dat onder de creatieve leiding staat van onze landgenoot Glenn Martens, huppelde een vrouw die sprekend op Jennifer Coolidge (61) lijkt over de rode loper. Ze schudde haar blonde lokken heen en weer voor de camera en genoot duidelijk van het poseren. Even later nam ze plaats op de eerste rij naast haar collega Haley Lu Richardson, die in The white lotus gestalte geeft aan Tanya’s assistente Portia. (Lees verder onder de video)

LEES OOK:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Alleen was het niet de echte Jennifer Coolidge die het beste van zichzelf gaf in een zilverkleurige Diesel-outfit. Wie het dan wel was? Visagist en dragqueen Elliot Joseph Rentz, alias Alexis Stone. Hij staat bekend om zijn puike transformaties in iconische beroemdheden en fictieve personages. Het is niet de eerste keer dat Stone het nieuws haalt als iemand anders. Vorig jaar woonde de imitator de voorjaarsshow van Balenciaga bij als countryster Dolly Parton.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen