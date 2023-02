Legendarisch BBC-voetbalcommentator John Motson (77) is overleden

Motson is een legendarische voetbalstem over het Kanaal. Hij coverde onder meer tien WK’s, tien EK’s en 29 Cup Finals voor de BBC.

“Motty” begon in 1971 te werken voor het beroemde Match of the Day, drie jaar nadat hij als freelancer was gestart bij BBC Radio Sheffield, en leverde commentaar bij zowat 2.500 wedstrijden op televisie. In 2018 ging hij met pensioen.

