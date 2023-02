Financiële waakhond waarschuwt voor beleggingsfraude via datingapps en sociale media

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt vrijdag opnieuw voor frauduleuze onlinetradingplatformen die actief zijn in België. Ze werken met nepadvertenties op sociale media met soms bekende personen, of proberen contact te maken met potentiële slachtoffers via datingapps of nepaccounts op sociale media, klinkt het.

De tradingplatformen gaan ook erg agressief te werk, zegt de FSMA. De oplichters proberen slachtoffers te overtuigen om steeds meer geld te beleggen, en ze proberen hen te overtuigen om hun computer vanop afstand te laten overnemen om zo bepaalde overschrijvingen uit te voeren. Of ze beweren dat nog maar één bijkomende betaling nodig is om hun gelden vrij te krijgen. Wie in de val trapt, ziet zijn geld meestal nooit meer terug.

De financiële waakhond lijst een reeks nieuwe tradingplatformen op, waarmee best geen zaken worden gedaan: Asia Coinin (www.asia-coinin.com), Binotrader (binotrader.com), Buxberg (buxberg.com), Cedar Financial (cedarfinancial.ltd), Central Margins (centralmargins.com), Coinclick (coinclickex.com), Coins Crossing (coinciros.com), Coins Trades (coinstrades.com), GLE Markets (glemarkets.com), Globale-Invest (www.globale-invest.com), Grow Deposits (trade.growdeposits.net), Itoro-Capital / ItoroStocks (itoro-capital.com; itoro-capital.co; itoro-capital.net), Mega Markets (megamarkets.com), RXK Capital (rxkcapital.com; www.rxkcapital.org), STB Markets (stbmarkets.com), Stocks Views (stocks-views.com), Thinvest (thinvest.com), Ulian Pro (ulianpro.site), Webull Investing (webullinvesting.com), Wilton Option (wiltonoption.com) en Xpoken (xpoken.com).

In het algemeen raadt de FSMA beleggers aan om steeds de identiteit te controleren van de vennootschap die hen diensten aanbiedt, en na te gaan of zij over de vereiste vergunning beschikt.