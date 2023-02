100-jarige seniorenprins Gène brengt plezier in wzc Zorgvlied in Kinrooi

"In Zorgvlied zijn we ervan overtuigd dat ook de tijd in een woonzorgcentrum een fijne tijd kan zijn. We geven daarbij graag ruimte aan elke bewoner, elk met zijn eigenheid en levensgeschiedenis", zo klinkt het in het wzc. "Voor onze 100-jarige ere-seniorenprins Gène deden we daarom dit jaar met Zorgvlied graag mee met de carnavalstoet. Met een kleurrijke groep van 44 medewerkers, vrijwilligers en kinderen vertegenwoordigden we Gène. Heel veel bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers genoten van de stoet. Er was een grote opkomst zowel buiten aan de straat, als binnen vanuit het venster."