Ondernemers leren reanimeren in Oudsbergen

Op 22 februari 2023 organiseerde UNIZO Oudsbergen samen met het Rode Kruis van Meeuwen-Gruitrode een initiatiesessie over reanimeren. Een levensbelangrijke sessie die in crisissituaties van noodzakelijk belang kan zijn.

Lesgever van de avond Jean-Pierre Mooren van het Rode Kruis gaf de aanwezigen tal van tips en tricks hoe je het verschil kan maken en levens redden. UNIZO Oudsbergen wil op die manier ondernemers hartveilig maken. "Hartfalen is één van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. In ons land alleen al sterven er gemiddeld 11000 mensen per jaar aan een hartstilstand. Krijg je geen hulp binnen de 10 minuten, dan loopt het fataal af. Met hartreanimatie (CPR) stijgen de overlevingskansen tot 60 à 70%. De kennis van CPR is dus onontbeerlijk om meer mensen te kunnen redden", aldus Jean-Pierre Mooren van het Rode Kruis van Meeuwen-Gruitrode.In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen wil UNIZO Oudsbergen werk maken om ondernemers te informeren over dit levensnoodzakelijk project.