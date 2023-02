Beatrijs Lombaerts stelt kunstwerk tentoon in kleinste museum ter wereld in Tessenderlo

Op zaterdag 18 februari had in de raadzaal van het gemeentehuis van Tessenderlo de vernissage plaats voor het LOMAK. Dit keer met een kunstwerk van de Antwerpse kunstenaar Beatrijs Lombaerts.

Oorspronkelijk genoot vrije grafiek haar voorkeur, maar later schakelde Beatrijs over op het maken van collages. Zij verzamelt hartstochtelijk allerlei mooie, kleurrijke papieren en materialen als oude foto’s, kranten, brieven en andere grafische teksten. Hiermee maakt zij uiterst verfijnde en prachtige composities. Voor het LOMAK maakte zij het kunstwerk ‘Aarzeling’.Bij de vernissage zorgden de broers Diederik en Cedrik, beiden student aan de Academie Muziek en Woord Tessenderlo, voor de muzikale intermezzo. Als apotheose speelden ze samen een quatre-mans uit het eerste deel van de sonate in D van Ludwig van Beethoven. Zoals gebruikelijk werd de vernissage afgesloten met een gezellige receptie.Het kunstwerk ‘Aarzeling’ is gratis te bewonderen - 7 dagen op 7 - 24 uur op 24 via de verrekijker op de Markt van Tessenderlo.