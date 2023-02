Signeersessie van Stephan Louwes in ‘Het Negende Labyrint’ in Genk is een succes

Stephan, artiestennaam Slartz, studeerde in 2018 af aan de LUCA School of Arts in Brussel. Zijn debuut, een verbeterde versie van zijn masterproject ‘Limbo, Lux in Tenebris’, verscheen in 2019 bij uitgeverij Oogachtend. Ondertussen is deel 1 tot en met 3 op de markt.Het bijzondere van deze uitgave is dat je er geen tekst in vindt. Op de achterflap krijg je een korte impressie van de inhoud, maar voor de rest is het aan de lezer. Die mag/kan namelijk het verhaal een eigen twist geven aan de hand van schitterende tekeningen.Een hoop strips lagen klaar om door Stephan gesigneerd te worden. En dan kreeg je er als toemaatje een pracht van een persoonlijke schets bij, eentje om te koesteren. De strips zijn overigens nog steeds te verkrijgen in ‘Het Negende Labyrint’.