Sven Nys neemt het op voor Wout van Aert: “De weg die hij tot nu toe heeft afgelegd is indrukwekkend en uniek”

Elk jaar is het van dat: ‘Wout van Aert heeft nog altijd geen Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix gewonnen’. Milaan - Sanremo, ja, maar dus nog niet eentje van dat iconische tweeluik. Terwijl Van Aert wel al onder anderen de Omloop, Gent-Wevelgem en de E3 won.

“Dat is het lot van de allerbesten, zeker? De buitenwereld wil steeds meer”, zei ploegleider Maarten Wynants daar deze week nog over. “Ben je de beste in kleinere eendagswedstrijden, willen ze dat je semiklassiekers gaat winnen. Heb je die op zak, moeten het klassiekers zijn. Tot uiteindelijk alleen de grote Monumenten overblijven. Best genadeloos, want Wout heeft intussen een palmares waar 99,5 procent van het peloton blind voor zou tekenen. Maar je hebt wel gelijk: Wout is op het punt beland dat hij in het voorjaar alleen op de Ronde en Roubaix zal worden afgerekend.”

“Wout wordt 29 jaar. Het moment is daar, zeker na de winter die hij nu achter de rug heeft. Het niveau dat hij haalt, is ongezien, in die mate dat ik me soms afvraag waar die mannen zo vroeg al mee bezig zijn. Maar cru gesteld: hij mag twintig crossen winnen, nobody cares. Hij moet klassiekers winnen”, stelde Tom Boonen. “Ik vond het zelf afschuwelijk als mijn seizoen daartoe herleid werd, maar hij is zo goed dat alleen klassiekers op dit moment nog echt iets toevoegen. Je mag vijftien koersen winnen op een jaar, als er geen klassieker bijzit, volstaat het niet.”

© Robin Fasseur

“Te veel leedvermaak”

En dan was er ook Johan Museeuw. “We kunnen niet naast het fenomeen Van Aert, die in de Tour zowel sprints als tijdritten wint. Maar laten we eerlijk zijn: een Monument is Milaan-Sanremo, daar stopt het. Wordt het tijd? Ja, ja. Elk jaar dat weg is, is er weer één. Het is geen kritiek op Wout, absoluut niet. Hij is bewonderenswaardig, maar het wordt nu wel tijd dat hij de Ronde van Vlaanderen wint.”

Sven Nys is die kritiek een beetje beu, zo blijkt donderdag op Twitter. Er is veel te veel leedvermaak onder de kenners rond winst in Klassiekers en Wout van Aert”, aldus Nys. “De weg die hij tot nu toe heeft afgelegd is indrukwekkend en uniek. Ook zonder klassieke winst een atleet die we nooit meer zullen vergeten.”