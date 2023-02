Nieuw Hasselts toneelgezelschap De FantHasten staat op de planken met 'Kunst'

Het Hasselts Toneel overleefde jammer genoeg de coronacrisis niet. Een traditie die echter niet helemaal verdwijnt. Onder de naam 'De FantHasten', met als ondertitel een nieuw Hasselts Toneel, is er een nieuw toneelgezelschap geboren in Hasselt. Ze staan te popelen om hun eerste productie te presenteren aan het publiek. Ze brengen het met prijzen overladen stuk 'Kunst' van Yasmina Reza, een stuk over drie vrienden. Als één van hen een schilderij koopt van 45.000 euro wordt de vriendschap op de proef gesteld. Een vlijmscherp stuk over kunst, en vooral over de confrontatie van drie mannen op het breekpunt van hun relatie. Klinkt zwaar, maar er mag ook gelachen worden. Het stuk speelt op een unieke locatie: de Vonkateliers aan de Kempische Kaai. Meer info op: www.defanthasten.be