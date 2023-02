Vind jij je droomjob op de Jobbeurs Kortrijk?

Meer dan duizend beschikbare jobs vallen er te rapen op de jobbeurs in Kortrijk. Denk hierbij aan jobs in de administratie, retail, customer service en financiën. Maar ook in engineering, communicatie, HR, zorg, logistiek en bouw.

Voorts is op de jobbeurs ook arbeidsbemiddelaar VDAB aanwezig voor coaching en carrièreadvies. En kunnen kandidaten daar in Kortrijk rekenen op een gratis fotograaf voor het maken van portretfoto’s voor hun cv.

Je voorbereiden op een jobbeurs? Dat doe je zo

Den Aldi

Maar bovenal is er natuurlijk een brede keuze aan werkgevers met namen als Bellewaerde, Renson, Ago, Aldi, Atexio, Asteria, PlastIQ en vind!. Zij zijn alvast helemaal klaar voor de kandidaten, leert een kleine rondvraag bij enkele standhouders.

“In een krappe arbeidsmarkt is het ook voor ‘den Aldi’ een uitdaging om door de juiste kandidaten gevonden te worden”, oppert Kimberley Van Wymeersch, HR Specialist ELC (= Employee Lifecycle) bij ALDI Holding.

“Door onze deelname aan jobbeurzen vergroten wij onze visibiliteit als werkgever”, stelt Van Wymeersch, die naar eigen zeggen interessante en afwisselende jobs te bieden heeft. “Een diploma is hiervoor mooi meegenomen, maar ervaring, collegialiteit en goesting om ervoor te gaan zijn minstens even belangrijk”, zo klinkt het bij Aldi.

vind!

Ook bij rekruteringskantoor vind! uit Roeselare staan ze klaar om kandidaten met open armen te ontvangen. “Een jobbeurs is hét moment om te ontdekken welke de verschillende bedrijven zijn in jouw regio”, antwoordt Lutgart Verraes, marketing manager bij vind!

“Je doet er sowieso nieuwe inspiratie op voor jouw loopbaan: wat zijn de mogelijkheden? Welke jobs bestaan er? Waar kan ik mijn talenten best inzetten? En ook: waar past mijn persoonlijkheid het best?”, somt Verraes op.

“Zelf helpen wij kandidaten in techniek, engineering, ICT en office heel graag bij die denkoefening”, stelt ze als antwoord naar de jobmogelijkheden bij vind! zelf.

Bellewaerde

Op de jobbeurs vind je als kandidaat nog interessante en verrassende namen. Eentje daarvan is pretpark Bellewaerde dat kandidaten graag uitnodigt op hun Bellewaerde-stand voor - zoals ze het zelf omschrijven - ‘een uitdagende job in een unieke omgeving waar fun centraal staat’.

“Bij Bellewaerde hebben we zowel vaste vacatures voor bedienden en arbeiders als verschillende mogelijkheden voor seizoensmedewerkers in ons park”, antwoordt Sharon Vanacker, HR Manager van Bellewaerde als we vragen om welk soort jobs het gaat. “Kom langs bij ons op de jobbeurs en we geven u met plezier alle info.”

Jobbeurs Kortrijk

Op donderdag 2 maart 2023 van 13u tot 18u

Locatie: Xpo – Doorniksesteenweg 216 – 8500 Kortrijk

