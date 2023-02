DE GROTE TEST. De tijd van het zeemvel is lang voorbij: onze experts zoeken een comfortabele fietsbroek met korte pijpen

De koersbroek, een raar kledingstuk voor wie niet vertrouwd is met het wielermileu. Een broek met een soort ‘pamper’, direct te dragen op het blote lichaam. Een absolute must voor wie plaatsneemt op het koerszadel. De tijd van de wollen broek, met authentiek zeemvel is lang voorbij. De huidige generatie is licht, soepel en het resultaat van heel wat research. Twee van onze fietsexperten, Guy Fransen en Nico Vanhee, gingen in het zadel met tien broeken.