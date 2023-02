LA Clippers bevestigen komst van negenvoudig NBA All-Star Russell Westbrook: “In de wolken”

“Russell is een van de meest explosieve en competitieve spelers in de NBA”, zegt Clippers-voorzitter Lawrence Frank. “Hij heeft vele kwaliteiten waarmee hij het team kan versterken en hij deelt ons verlangen om een kampioenschap te winnen. We zijn in de wolken dat we hem mogen verwelkomen.”

De 34-jarige Westbrook ruilde eerder deze maand de Los Angeles Lakers voor Utah Jazz, maar die club besloot het miljoenencontract van de guard te ontbinden.

Westbrook schopte het in 2017 tot MVP, als speler van Oklahoma City Thunder, en mocht al negen keer opdraven in het NBA All-Star Game (2011-2013, 2015-2020). Twee keer werd hij topschutter van de competitie (2015, 2017) en hij heeft ook olympisch goud (2012) in de prijzenkast. Westbrook is tevens de nummer 1 op de ranglijst aller tijden qua triple-doubles (198).

De Los Angeles Clippers staan voorlopig vierde in de Western Conference met 33 zeges en 28 nederlagen. De Californiërs werden nog nooit kampioen.