Een 75-jarige dementerende vrouw, Emilia Chini, is al sinds woensdagnamiddag vermist in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen). De politie en Cel Vermiste Personen zijn volop naar haar op zoek. En ook familie, vrienden en buren speuren het bos aan Eisden-Tuinwijk af.

De dementerende vrouw, die luistert naar de roepnaam Emilietta, verdween woensdag rond 17 uur aan haar woning in de Damhertstraat in Eisden-Tuinwijk. Ze werd voor het laatst gezien op de Lindenlaan maar is sindsdien spoorloos. De politie Lanaken-Maasmechelen zette woensdagavond nog een grote zoekactie op poten, maar donderdagochtend was de vrouw nog steeds niet gevonden.

“We zijn nog steeds volop op zoek”, zegt Pollie Gregoor, de schoonbroer van Emilia, donderdag terwijl hij door het bos achter Eisden-Tuinwijk wandelt. “Familie, vrienden en buren lopen hier allemaal rond, op zoek naar een spoor van Emilia. We hebben gisterenavond nog tot 21 uur gezocht, maar toen zei de politie dat de zoektocht beter gestaakt kon worden, omdat het donker was geworden. De politie heeft wel nog verder gezocht. Vanochtend vroeg zijn we opnieuw begonnen. Hopelijk vinden we snel iets. Want de familie maakt zich serieus zorgen.”

Drone en speurhonden

“Emilia is ontsnapt aan de aandacht toen ze de vuilniszak wilde buitenzetten in de Damhertstraat”, klinkt het verder in de omgeving van de vrouw. “Iemand heeft haar nog gesproken in de Lindelaan. Ze vroeg toen waar de nabijgelegen Louis Mercierlaan lag. Daarna is ze verdwenen. De politie heeft woensdagavond nog met man en macht naar haar gezocht, met een drone en speurhonden. Maar ze is nog steeds niet teruggevonden. De zoektocht is nog volop bezig.” De vrouw is in het verleden al vaker verdwenen.

De politie Lanaken-Maasmechelen, Cel Vermiste Personen en federale politie zetten alle mogelijke middelen in om de vrouw op te sporen. Emilia is 1,62 meter groot en normaal gebouwd. Ze heeft kort grijs haar en draagt een bril met bovenaan een roos randje. Op het moment van haar verdwijning had ze een blauwe jeans, een blauwe trui en donkergrijze pantoffels aan. Ze droeg geen jas. Emilia is dementerend en kan verward en gedesoriënteerd overkomen. Wie informatie heeft over haar verdwijning, kan de politie contacteren via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30.300.