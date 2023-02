Dorien Motten moet debuut voor Georgië uitstellen door blessure

Dorien Motten (31) verbaasde vorige maand vriend en vijand door aan te kondigen dat ze voortaan voor Georgië gaat turnen. De gymnaste uit Bilzen was een van de klokkenluiders in het onderzoek naar misbruik in de Belgische turnwereld en oordeelde dat ze in België nooit nog geselecteerd zou worden voor internationale toernooien. Georgië bood haar die kans wel.

De planning was dat Motten komend weekend zou debuteren voor haar nieuwe land in de Wereldbeker in het Duitse Cottbus. Een week later zou ze aantreden in Doha. Maar die plannen moet ze nu herzien.

“Met een zwaar gemoed moet ik meedelen dat ik niet zal meedoen aan de World Cups in Cottbus en Doha. Ik heb op training mijn elleboog ontwricht en verder onderzoek is nodig om de schade op te meten”, meldt ze op Facebook, gevolgd door een gebroken hartje.

De twee wereldbekers waren haar voorbereiding op het EK, dat in van 11 tot 16 april plaatsvindt in het Turkse Antalya. Dat blijft haar doel. “Ik keek er echt naar uit om onder de Georgische vlag uit te komen. Ik ga alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om klaar te geraken voor het EK en mijn land trots te maken. Mijn focus is nu om weer gezond te geraken.” (mc)