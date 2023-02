Red Flames zijn eerlijk na kansloos verlies tegen Europees kampioen Engeland: “Moesten wet van de sterkste ondergaan”

De Red Flames waren woensdagavond geen partij voor Engeland in de finale van de Arnold Clark Cup. De Europese kampioen was voor eigen volk in Bristol een maat te groot voor de Belgen, die een 6-1 verlies moesten slikken.

“Ik vreesde op voorhand dat er een verschil zou zijn”, vertelde bondscoach Ives Serneels na afloop. “We moesten de wet van de sterkste ondergaan tegen een terechte EK-winnaar, die nog stappen heeft gezet. Ik betreur een aantal goals die we vandaag hebben geslikt, maar binnen de groep leeft het besef dat dit nog een of twee niveaus hoger is. Komt daarbij dat we met een onuitgegeven team moesten spelen. Dat is niet ideaal, al is het geen excuus.”

De Red Flames haalden de finale na 2-1 overwinningen tegen Italië en Zuid-Korea. Bij Serneels overheerst ondanks het duidelijke verlies in de slotmatch een voldaan gevoel.

“Nu ben je natuurlijk niet ‘happy’, maar ik heb de groep net gezegd dat we met opgeheven hoofd naar huis kunnen. We hebben dit toernooi bewezen dat het team in een stijgende lijn zit. Maar vandaag zullen de speelsters wel beseffen dat er nog werk aan de winkel is.”

Volgens Janice Cayman overheerste bij de Flames een gevoel van ontgoocheling in de kleedkamer na de pandoering tegen Engeland. “We zijn vandaag met de neus op de feiten gedrukt. Engeland is nog een klasse hoger. Ik denk dat ze een echte kandidaat voor de wereldtitel zijn”, reageerde de speelster van Champions Leaguewinnaar Lyon.

Niettemin is ook bij Cayman het gevoel na het toernooi net als bij Serneels overwegend positief. “We hebben drie mooie wedstrijden gespeeld. Vandaag was het moeilijk, maar we moeten het positieve onthouden en beseffen wat de werkpunten zijn.”