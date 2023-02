Als zelfs de mama van Mathieu van der Poel er zich mee gaat moeien… Tom Pidcock reageert na video van waanzinnige afdaling

Tom Pidcock is viraal gegaan. De Britse renner is te zien in een video waarbij hij in de regio van LA op onnavolgbare wijze een afdaling aanpakt. “Er reed een auto voorop”, verklaarde Pidcock zijn halsbrekende toeren in de Verenigde Staten.

De beelden gingen snel rond en kwamen zelfs ter ogen van Corinne Poulidor, de mama van Mathieu van der Poel. Die tweette haar zoon met de boodschap: “Je mag dat NIET doen!!!”

Pidcock vond dan ook dat hij het een en ander moest kaderen. “Ik ben van mijn sokken geblazen door de reacties op dit alles”, aldus de Brit op Instagram. “Voor zij die ernaar vroegen: ik had de afdaling al een paar keer gedaan, het was enkele richting en er reed een auto voorop zodat de rijbaan vrij was. Ze hebben me gezegd dat dit iets is van: kids, probeer dit niet zelf. En dat klopt! Maar kids, ga fietsen met je vrienden en heb plezier. Ik heb dat ook 1.000 keer gedaan voor ik de skills had om dit te kunnen doen. Geniet ervan en wees veilig.”