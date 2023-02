19-jarige schiet vrouw dood, en keert uren later terug om meisje (9) en journalist te doden

Een 19-jarige schutter heeft woensdag drie mensen gedood in de Amerikaanse staat Florida. De dader schoot eerst een vrouw dood, en keerde uren later terug naar de plaats delict terug om er een 9-jarig meisje en een aanwezige journalist neer te schieten.

Keith Melvin Moses (19) had woensdagochtend een vrouwelijke twintiger doodgeschoten in Pine Hills, net ten noorden van Orlando, en was daarna op de vlucht geslagen. De politie en de pers kwamen vervolgens ter plaatse op de plaats van de moord.

Enkele uren later keerde ook Moses terug naar de plaats delict, en schoot er een aanwezige journalist dood. Daarna liep hij naar een nabijgelegen woning, en schoot er het 9-jarige meisje – zonder band met de doodgeschoten vrouw – dood. Ook een andere journalist en de moeder van het meisje raakten gewond. Zij werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Volgens de politie was Moses “een kennis van de doodgeschoten vrouw, maar is er voor zover we weten geen band tussen hem en het meisje of de journalist”. Het is nog onduidelijk wat het motief voor de moorden was. “De verdachte zegt voorlopig niet veel”, aldus de politie. De man zou een lijvig strafblad hebben, onder andere voor geweldpleging, inbraken en autodiefstallen.