Vrouwelijke wielrenners krijgen voortaan gelijk prijzengeld in alle Vlaamse klassiekers

Nadat de Ronde van Vlaanderen vorig jaar al hetzelfde prijzengeld voorzag voor mannelijke en vrouwelijke wielrenners, is dat voortaan het geval in alle Vlaamse voorjaarsklassiekers. Dat meldt Flanders Classics. “Niet alleen wordt daarmee de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verder weggewerkt, het zet een extra stap in de professionalisering van de sport voor vrouwen én in het algemeen”, klinkt het.

Flanders Classics speelde vorig jaar een pioniersrol door het prijzengeld voor de vrouwelijke wielrenners in de Ronde Van Vlaanderen op gelijke hoogte te brengen met dat van hun mannelijke collega’s. “Dit jaar wordt er opnieuw een grote sprong voorwaarts genomen door het prijzengeld van álle Flanders Classics-wedstrijden gelijk te stellen”, klinkt het in een persbericht.

“We hebben vorig seizoen de ambitie uitgesproken om het prijzengeld in al onze wedstrijden in 2023 gelijk te trekken”, zegt Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel. “Vandaag kunnen we bevestigen dat dat dit voorjaar ook effectief zal gebeuren. Vanaf de openingsklassieker is gelijk prijzengeld niet langer een ambitie, maar een behaald doel.”

Sport verbreden

“Gelijke beloning voor vrouwen gaat over meer dan enkel geld,” zegt marketingdirecteur Stefanie Pauwels van KPMG, dat het ‘Close the gap’-project mee financiert. “De extra middelen creëren de beste omstandigheden voor vrouwelijke wielrenners, zowel financieel als sportief. Zo kunnen ze hun vaardigheden fulltime aanscherpen, excelleren, en voluit voor hun sportcarrière gaan. Het initiatief leidt ook tot een sneeuwbaleffect. We zien effectief dat andere organisaties wereldwijd ons voorbeeld volgen. Zoals de Tour de France met de Tour de France voor vrouwen.”

Met hun investeringen willen KPMG en Flanders Classics het vrouwenwielrennen ook van onderuit verbreden. Zo krijgen ook de U17- en U19-rensters op 21 mei de kans om hun Ronde van Vlaanderen te rijden. Ook op 26 maart, tijdens Gent-Wevelgem, staan wedstrijden voor U17- en U19-rensters op het programma. “Tot vorig jaar bestonden die wedstrijden niet voor jonge vrouwelijke wielrenners”, zegt Van den Spiegel. “Vroegtijdig investeren in de carrière van jonge renners zal een systemische en generationele impact hebben in de wielerwereld”, zegt hij.