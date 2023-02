Slechts één op vijf leefloners vindt na jaar werk

Eind 2022 waren er in Vlaanderen 37.000 mensen met een leefloon van het OCMW. Zij krijgen 1.214 euro (alleenstaanden) of 1.640 euro (mensen met iemand ten laste) per maand. De voorwaarden zijn relatief simpel: Belgen, erkende vluchtelingen of buitenlanders die te weinig inkomsten hebben en bereid zijn om te werken hebben er recht op.

Alleen blijkt slechts 55 procent van de leefloners zich in te schrijven bij de VDAB. En van die ingeschrevenen heeft 43 procent na één jaar een job. Met andere woorden: amper één op de vijf mensen met een leefloon vindt werk.

Nochtans schreeuwt de arbeidsmarkt om werkkrachten. Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open VLD) becijferde dat er eind vorige maand 157.705 vacatures waren in Vlaanderen. Bovendien mikt de Vlaamse regering op een werkzaamheidsgraad van 80 procent en daarom viseert ze naast werklozen ook steeds meer de inactieven, zoals leefloners.