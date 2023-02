Oosten van Tadzjikistan getroffen door aardbeving met kracht van 6,8

Het oosten van Tadzjikistan is in de nacht van woensdag op donderdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,8. Dat meldt het Amerikaanse aardbevingsobservatorium USGS.

De aardbeving vond om 5.37 uur lokale tijd plaats (1.37 uur Belgische tijd) op een diepte van ongeveer 20,5 kilometer. Het epicentrum ligt in Gorno-Badachsjan, een semiautonome regio in het oosten die grenst aan Afghanistan en China. Het gaat om een dunbevolkt gebied. Volgens het USGS zullen dat “weinig of geen inwoners” worden blootgesteld aan aardverschuivingen als gevolg van de aardbeving.