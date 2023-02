Nederlaag voor Elise Ramette in kwartfinale EuroCup Women

Belgian Cat Elise Ramette verloor in de EuroCup Women. — © VDB

Belgian Cat Elise Ramette (2 punten, 3 rebounds, 3 assists) heeft de heenwedstrijd van de kwartfinale van de EuroCup Women met 61-86 en met het Spaanse Cadi La Seu verloren van Galatasaray Istanbul. Volgende week is de return in Turkije. Donderdagavond zijn er nog drie kwartfinales met verschillende Belgian Cats. Het Israëlische Ramla met Maxuella Lisowa ontvangt het Italiaanse Venetië met Antonia Delaere. Hind Ben Abdelkader en coach Rachid Méziane ontvangen met het Franse Villeneuve D’Ascq het Spaanse Zaragoza met Serena-Lynn Geldof en Julie Allemand neemt het met het ASVEL Lyon in een Franse onderonsje tegen Angers op. Minstens twee Belgian Cats zullen zich dus plaatsen voor de halve finale. (cpm)