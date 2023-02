Dylan Borlée komt zwaar ten val in Madrid, nog onduidelijk of EK in gedrang komt

Dylan Borlée is woensdag zwaar ten val gekomen tijdens de 400 meter bij de World Athletics Indoor Tour in Madrid. Of hij zich geblesseerd heeft en dus of het EK in Istanboel van volgende week in het gedrang komt, is nog onduidelijk.

De winst ging op de 400 meter naar de Spanjaard Oscar Husillos in een razendsnelle 45.84. Dylan Borlée haalde de finish niet. Hij maakt deel uit van het vijftal Belgian Tornados voor het EK in zaal in Istanboel van 2 tot 5 maart. Als hij uitvalt, blijven er slechts vier leden over: Kevin Borlée, Alexander Doom, Julien Watrin en Christian Iguacel.

Op de 60 meter horden schopte Anne Zagré het met een seizoensbeste van 8.11 tot in de finale in Madrid. In die finale bleef ze steken op een achtste plaats in 8.41. De winst ging in 7.79 naar de Finse Reetta Hurske. Bij de mannen won de Amerikaan Daniel Roberts in 7.39, waardoor hij naar de twaalfde plaats opschuift op de mondiale ranking aller tijden.