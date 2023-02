‘The White Lotus’-actrice Aubrey Plaza doet opvallende bekentenis: “Ik heb iets gestolen van Biden uit het Witte Huis”

Aubrey Plaza (38) heeft tijdens een interview met The New Yorker bekend dat ze ooit al eens iets gestolen heeft van de Amerikaanse president Joe Biden. “Ik stopte het in mijn zak”, vertelt ze.

© AFP

Joe Biden en actrice Aubrey Plaza komen uit dezelfde stad en dus kwamen ze elkaar al verschillende keren tegen. Onder andere tijdens een conferentie voor de jeugd toen Plaza nog maar zestien jaar oud was. “Ik heb tijdens die conferentie gezegd dat het bullshit was, omdat hij ons niet liet spreken terwijl het de bedoeling was van die conferentie dat de studenten centraal zouden staan”, vertelt ze tijdens het interview.

Jaren later kwamen de twee elkaar opnieuw tegen, tijdens opnames in het Witte Huis toen Biden vice-president was. En Joe Biden, leek al die jaren nog steeds te weten wie die mondige Aubrey Plaza was. “Hij riep: Aubrey! En vertelde hetzelfde als elke keer dat ik hem tegenkwam over zijn eerste vrouw die naar dezelfde middelbare school was geweest als ik. En ik dacht: Ik weet het Joe”, vertelt ze.

“Had het kunnen verkopen”

Na dat gesprek volgde een rondleiding in het Witte Huis: “Toen we in zijn kantoor kwamen zag ik een briefje op zijn bureau liggen, geschreven door zijn assistent op officieel briefpapier van het Witte Huis. Daarop stond: Aubrey Plaza, Wilmington, Delaware, je hebt haar ontmoet op de conferentie toen ze zestien was. Het was allemaal onderstreept.” Wat bleek: Joe Biden had hulp gekregen om zich Aubrey te herinneren.

“Ik dacht: ik wist het. Hij herinnert zich mij helemaal niet! Maar zo zijn ze, politici. Ik stopte het briefje in mijn zak. En de producer van Pars and Rec (waarvoor opnames plaatsvonden in het Witte Huis, nvdr.) was ontzet. Hij zei: je mag niet stelen van het Witte Huis”. Waarop Plaza antwoordde: “Het kan me geen reet schelen! Ik weet wat hij deed, hij kende mij niet!”. Helaas verloor Plaza uiteindelijk de notitie: “Ik had het kunnen inlijsten of verkopen nu hij president is.”