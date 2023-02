TotalEnergies gaat diesel- en benzineprijs in Frankrijk plafonneren op 1,99 euro per liter

TotalEnergies gaat in zijn 3.400 tankstations in Frankrijk de prijs voor een liter diesel en benzine (Super95) dit jaar plafonneren op 1,99 euro. Dat kondigde de topman woensdag aan, na een oproep van de Franse president Emmanuel Macron om met een nieuwe geste te komen naar het grote publiek, na een megawinst van meer dan 20 miljard euro het afgelopen boekjaar.

“In al onze tankstations zal de brandstofprijs in 2023 nooit boven de 1,99 euro per liter gaan”, aldus CEO Patrick Pouyanné op de zender TF1. De maatregel gaat vanaf zaterdag in op de autosnelwegen en vanaf 1 maart overal elders, al liggen de brandstofprijzen nu wel nog een pak lager dan het grensbedrag.

TotalEnergies is de grootste oliemaatschappij van Frankrijk. Ook vorig jaar werden er al kortingen gegeven aan de pomp in Frankrijk. Op een bepaald moment leefde de vrees voor “tanktoerisme” in de grensstreek met België. Maar voorlopig zijn de brandstofprijzen in ons land veel lager dan de 1,99 euro per liter, dus is tanken over de grens niet voordeliger.