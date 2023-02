Herman De Croo (85) herstelt van knieoperatie: “De revalidatie is ingezet”

Herman De Croo kreeg dinsdag een knieprothese. Hij blijft allicht nog tot dit weekend in het ziekenhuis in Eigenbrakel. — © edp

“Mijn knie is 85 jaar en een half oud”, grapt Herman De Croo vanop zijn ziekenhuisbed. “In al die jaren hebben mijn knieën al heel wat gemarcheerd. Maar ik kreeg echt last van mijn linkerknie. Een operatie was aangewezen. Waar anders kan je beter zijn voor een knie- of zelfs voor een heupoperatie dan in België? Wij zijn in deze discipline echt top. Van ver uit het buitenland komen ze naar ons land voor dergelijke operaties.”

“Na de operatie belde ik een vriend. Ik zei: Ik bel u van in mijn ziekenhuisbed in Brakel. Ongeloof aan de andere kant van de lijn: In Brakel hebben jullie toch geen ziekenhuis?, klonk het. Ik zit hier in mijn eigen Brakel, lachte ik. Toen had hij het door dat ik in Braine l’Alleud lag.”

‘Liberale’ krukken

“Dinsdag werd ik in de namiddag geopereerd en ’s avonds kreeg ik al mijn eerste zachte plooioefening”, zegt De Croo. “De revalidatie is dus ingezet. Ik verwacht hier nog te blijven tot dit weekend. Nadien volgen nog drie weken revalidatie thuis. Het is een klassieke operatie met een klassieke prothese.”

“Toch houdt het ziekenhuis me niet tegen om te werken. Ik heb mijn dicteerapparaatje bij en heb al drie uur tekst ingesproken. Dat gaat van het beantwoorden van vragen tot sociaal dienstbetoon. Daarnet kreeg ik nog bezoek van de chirurg die me geopereerd heeft. Ah, je hebt krukken van je partij meegekregen, grapte hij, wijzend naar mijn blauwe krukken van de Liberale Mutualiteit. Een grapje kan er al van af, maar mijn knie blijft voorlopig nog pijnlijk.”