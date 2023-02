Microsoft en concurrent Nvidia gaan samen in zee: ‘Call of Duty” nu ook op GoForce Now

Softwarereus Microsoft en hardwarebedrijf Nvidia hebben een deal beklonken om onder meer het populaire computerspel ‘Call of Duty’ aan te bieden op het cloudgamingplatform GeForce Now. Dat maakten beide Amerikaanse bedrijven bekend.

Onder zijn Xbox-merk is Microsoft zelf actief op de markt van cloudgaming, waarbij computerspellen draaien op externe servers en gestreamd worden naar de speler. Het concern heeft nu een deal bereikt met Nvidia om Xbox-spellen tien jaar lang aan te bieden via diens cloudgamingdienst GeForce Now.

Dat Microsoft zijn games aanbiedt aan de concurrentie heeft alles te maken met de overname van Activision Blizzard, een van de bekendste uitgevers van computerspellen, met titels als ‘Call of Duty’, ‘World of Warcraft’ en ‘Overwatch’. Microsoft kondigde in januari vorig jaar aan dat het 68,7 miljard dollar neertelt voor het bedrijf.

Vrees voor de deal

Mededingingswaakhonden staan argwanend tegenover de deal. De vrees bestaat dat Microsoft nieuwe spellen en gevestigde waarden exclusief zou kunnen voorbehouden voor zijn console en clouddiensten, of onder veel slechtere voorwaarden zou aanbieden aan zijn concurrenten.

Zo neemt de Europese Commissie de overname onder de loep: dinsdag vond in Brussel nog een hoorzitting plaats, waar niet alleen Microsoft zich verdedigde, maar ook concurrenten zoals het Japanse Sony met zijn Playstation-console en Nvidia met zijn cloudgamingdienst van zich lieten horen. In het Verenigd Koninkrijk oordeelde de mededingingswaakhond CMA in voorlopige conclusies al dat de deal zou kunnen leiden tot hogere prijzen en minder aanbod voor Britse gamers. In de Verenigde Staten is de regulator FTC een juridische procedure gestart om de deal te blokkeren.

Met de nieuwe deal met Nvidia, die afhankelijk is van de afronding van de overname van Activision, probeert Microsoft de mededingingsautoriteiten gerust te stellen. Dinsdag ondertekende de softwarereus ook nog formeel een in december aangekondigd akkoord met Nintendo. Het Japanse gamingconcern dat de Switch-console maakt, mag tien jaar lang zonder beperkingen ‘Call of Duty’ aanbieden. Ook marktleider Sony kreeg vorig jaar al zo’n aanbod, maar dat hield de boot af.