Man durft zijn toilet niet meer te gebruiken nadat hij grote python in zijn huis opmerkte — © KameraOne

Peerapan Chan zit sinds kort in een erg vervelende situatie verwikkeld. De man uit de Thaise stad Nonthaburi durft zijn toilet niet meer te gebruiken sinds hij er een grote python zag kruipen. “Ik ben bang dat het dier zal terugkomen”, vertelde hij. “Het kan me zomaar bijten wanneer ik het niet verwacht.”

De man stond op het punt te gaan slapen toen hij het dier zondag in de gaten kreeg. Hij probeerde het dier te verjagen door warm water door de leidingen te gieten. Uit voorzorg liet hij ook een camera de hele nacht het toilet filmen. De beelden die hij achteraf kon bekijken, baarden hem des te meer zorgen. Zo kon hij zien hoe de slang die ochtend nog meermaals in de toiletpot verscheen.

Peerapan zette bijgevolg de grove middelen in. Hij besloot zijn toilet te verwijderen om onder de vloer te kunnen kijken. Van de python was weliswaar geen spoor meer te bekennen. “De slang voelt zich aangetrokken tot iets in mijn huis”, aldus de man. “Hij zal terugkomen, ik ben er zeker van.”

(kmlo)