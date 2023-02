Communicatiespecialist: 'Gsm niet verbieden, maar meer gebruiken in de klas'

Moeten ook bij ons smartphones op school verboden worden? In Frankrijk is het al zover, in Nederland woedt het openbaar debat volop en in Vlaanderen zijn er hier en daar al scholen die op eigen houtje een verbod op gsm's hebben ingevoerd. Uit een rondvraag blijkt dat studenten in Hasselt het een ramp zouden vinden als ze hun gsm zouden moeten thuis laten. En opvallend: communicatiespecialist Hervé Van De Weyer pleit voor meer gebruik van smartphones in de klas.