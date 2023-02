Plopsa Indoor was woensdagavond weer the place to be voor de jongste Genk-supporters. Met ongeveer 1.000 waren ze, de zogenaamde GenKids, tijdens de stilaan traditionele fandag. Naar goede gewoonte konden de peuters en tieners op verschillende locaties een handtekening scoren met hun helden en de winnaars van een quiz mochten zelfs een ritje maken op de carrousel met hun idolen.

© Patrick Smets

© Patrick Smets

© Patrick Smets