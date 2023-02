Wegenwerker Mihai (48) laat het leven bij aanrijding op snelweg: “Topcollega die er altijd was om anderen te helpen”

Moorsele, Antwerpen

Bij een ongeval op de E403 in het West-Vlaamse Moorsele is woensdag wegenwerker Mihai Obreja (48) om het leven gekomen. Hij werd gegrepen door een passerende vrachtwagen en was op slag dood. Mihai laat een vrouw en twee kinderen achter. De collega’s van Mihai willen het verlies in alle sereniteit verwerken, maar roepen ook op tot meer begrip bij wegenwerken.