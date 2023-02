VIDEO. Is een thuisbatterij iets voor jou? Op deze zaken moet je letten

Als je te veel energie opwekt met zonnepanelen kan je die opslaan op een batterij. Dat klinkt als een erg logisch plan, maar is het wel zo simpel? Het kost wel wat en je zal lang moeten wachten om je geld er uit te halen. En er zijn nog wel wat zaken waar je best op let voor je een thuisbatterij aanschaft.

AVV en SH Vandaag om 03:00