Eindelijk weten we hoeveel subsidies Vlaanderen elk jaar uitdeelt, en dat is veel meer dan gedacht

17,8 miljard euro spendeert de Vlaamse overheid jaarlijks aan subsidies. Dat blijkt uit de finale versie van het subsidieregister van minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). Dat is nog eens 3 miljard meer dan oorspronkelijk geraamd. De minister wil nu dat zijn collega’s zijn instrument ter hand nemen voor hun verdere beleid. “Het is niet de bedoeling als Romeinse keizer de duim omhoog of omlaag te steken.”