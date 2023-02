Qarabag reisde vol vertrouwen, maar zonder uitblinker Jankovic af naar Gent voor Conference League-duel

Qarabag reisde al dinsdagavond vanuit Baku af naar Oostende: “Dat is een bewuste keuze, we reizen altijd twee dagen voor een Europese uitmatch af als het om een lange trip gaat. We waren in totaal negen uur onderweg, waaronder een vliegreis van zes uur”, argumenteerde Qarabag-coach Gurban Gurbanov die beslissing.

“Als je Gent analyseert, merk je dat ze een stabiele basis hebben. Het is niet makkelijk om tegen hen te spelen. Elke pass en iedere positie is een vitaal onderdeel van hun speelstijl”, toonde Gurbanov veel respect voor de Buffalo’s. En passant deelde de Qarabag-coach ook nog een sneer uit naar de trouwens massaal meegereisde Azerische pers: “Natuurlijk heb ik nooit beweerd dat we de Conference League konden winnen. Ik heb wel ooit verklaard dat iedereen toch de Conference League wil winnen, dat is toch normaal? We hebben hard geknokt om op dit niveau te raken want daarvoor heb je veel ervaring nodig in deze Europese competities.”

“Dit wordt uiteraard een belangrijke match met de kwalificatie voor de volgende ronde als inzet”, aldus nog Garbanov. “Mijn spelers zijn er klaar voor, ik heb alle vertrouwen in hen. We hebben Gent aandachtig bestudeerd en we kennen hen na de heenmatch uiteraard nog beter”, straalde de Qarabag-coach veel vertrouwen uit.

Eerder deze week kreeg Qarabag nochtans nog met een flinke tegenvaller af te rekenen. Sterkhouder Marko Jankovic viel immers op training geblesseerd uit, de 27-jarige Montenegrijnse middenvelder is wellicht een maand out. “Het is altijd jammer als een belangrijke speler uitvalt maar we hebben nog spelers die zijn rol kunnen vervullen”, pompte Gurbanov zichzelf en zijn team alvast extra moed in.

Anderzijds ontbreekt ook nog altijd Kevin Medina, de 29-jarige Colombiaanse verdediger pakte op de laatste speeldag van de groepsfase in de Europa League tegen Freiburg een rode kaart en miste vorige week ook al de heenmatch in Baku door deze schorsing.

Vorige zondag won Qarabag met 0-1 op bezoek bij Zire FK, ook al een club die in Baku gehuisvest is en die op de vierde plaats staat in de rangschikking. Een owngoal in de 88e minuut besliste de partij in het voordeel van Qarabag dat nog nooit won op Belgische bodem maar ondertussen wel riant aan de leiding gaat in Azerbeidzjan en al acht punten meer telt dan eerste achtervolger Sabah.