Demonstratie van Emma Meesseman met Fenerbahçe in Euroleague Women

In de Euroleague Women pakte het Fenerbahçe Istanbul van Emma Meesseman uit met een heuse demonstratie. De Turkse ploeg won met 93-61 van het Spaanse Valencia. Met 11 op 13 is Fenerbahçe in poule A zeker van een stek in de kwartfinale.

Geen problemen voor Fenerbahçe Istanbul in de topper en op de dertiende speeldag van de Euroleague Women. De Spaanse ploeg miste wel de topspeelster Alba Torrens en dat scheelde wel een slok op de borrel. Emma Meesseman tekende voor 12 punten, 5 rebounds en 1 assist en leidde na een 43-21 tussenstand halfweg Fenerbahçe Istanbul tegen de Spaanse ploeg naar een 93-61 overwinning. Met nog één speeldag in de reguliere fase op de teller en met 11 op 13 zijn Emma Meesseman en co. zeker van een plaats in de kwartfinale. Met ook onder meer Courtney Vandersloot, Breanna Stewart, Kayla McBride en Alina Iagupova in de selectie is de Turkse dit seizoen één van de topfavorieten richtind de winst in de Euroleague Women. Emma Meesseman won met het Russische Ekaterinburg al viermaal de Euroleague. Evenveel als Ann Wauters. Ze kan deze campange de ex-Belgian Cat dus passeren. Anke De Mondt won één keer de Euroleague women. Van de twee poules van acht is de top-4 geplaatst voor de kwartfinales.

Kim Mestdagh in Willebroek tegen Kangoeroes Mechelen

Donderdagavond ontvangt kampioen Kangoeroes Mechelen in De Schalk in Willebroek Schio. Bij de Italiaanse kampioen zit Kim Mestdagh in de selectie. Met 2 op 12 zijn de Maneblussers uitgeschakeld richting de Final 8. Kim Mestdagh en haar ploegmaats tellen 8 op 12 en kunnen zich mits winst tegen Kangoeroes Mechelen verzekeren van een stek in de kwartfinale. Of pakken de Maneblussers met een derde Europese stuntzege uit?