Voor het eerst is Poetin zélf kop van Jut: Russische militaire bloggers richten hun pijlen op de president

President Poetin gaf de dag na zijn State of The Union nog een bisnummer. Woensdag sprak hij kort een volgepakt stadion in Moskou toe. De sfeer was uitgelaten, al klonk er ook wat gemor onder de gedwongen aanwezigen. Daar zal de president niet van wakker liggen, maar mogelijk wél over de ongeziene kritiek van de milbloggers op zijn toespraak van woensdag. Ze zijn al lang onvermoeibaar in hun kritiek. Maar voor het eerst namen ze de president zelf in het vizier.