Luc Haekens (55) gooit het over andere boeg in docu over Vlaming die in Oekraïne vocht: “Ik maak meer dan alleen grappige dingen”

Wat iemand bezielt om mee te vechten in een oorlog waar hij niets mee te maken heeft? Luc Haekens, bekend van ‘De ideale wereld’, vroeg het zich ook af. Voor VTM maakte hij een documentaire over de 34-jarige Tony: een Vlaming die zich aansloot bij het internationaal legioen om in Oekraïne tegen de Russen te vechten. “Velen denken dat ik alleen maar grappige dingen maak, dat is dus niet zo.”