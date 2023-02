Loods van school in volle vuur in Heusden-Zolder: klassen gevrijwaard

De brandweer rukte woensdagnamiddag uit voor een brand bij een school in de Brugstraat in Heusden-Zolder. Daar was brand uitgebroken in een oude loods van de vrije lagere school De Brug, maar de klaslokalen werden gevrijwaard.

De precieze oorzaak en omstandigheden van de brand zijn voorlopig onbekend, maar het vuur ontstond in een vroegere loods waartegen momenteel de nieuwe kleuterschool gebouwd wordt. Het te renoveren pand stond leeg, maar er was wel nog elektriciteit. De zaak wordt nu verder onderzocht door politie en brandweer.

© rr

Omdat het ging om een oud gebouw en de hulpdiensten niet konden uitsluiten dat er asbest aanwezig zou kunnen zijn stuurden ze preventief een BE-Alert uit naar de buurtbewoners. De omwonenden werden daarin gevraagd om ramen en deuren tijdens de interventie gesloten te houden, maar er zouden volgens de laatste vaststellingen geen eternieten deeltjes zijn vrijgekomen.

Klassen gevrijwaard

De brandweerkorpsen van Hasselt, Heusden en Beringen kwamen ter plaatse. Ze konden niet voorkomen dat de leegstaande loods in vlammen opging, maar verhinderden wel een overslag op de rest van de gebouwen. Zowel de werf van de nieuwbouw als de klassen die vandaag gebruikt worden werden gevrijwaard. Hoe groot de werkelijke schade uiteindelijk zal zijn valt nog af te wachten. De brandweer had in de vooravond het vuur onder controle. Er vielen geen gewonden, al liep het wel bijna mis. Tijdens de bluswerken stortte een gedeelte van de leegstaande gebouw in. Twee brandweermannen die in de buurt stonden geraakten net op tijd weg waardoor ze niet geraakt werden door de brokstukken. De school kan na deze vakantieweek de deuren openen. Of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn is niet bekend.

© 112meldingenlimburg