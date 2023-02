Poetin beweert dat Russisch-Chinese relatie “internationale situatie stabiliseert”

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag, na afloop van zijn ontmoeting met de Chinese topdiplomaat Wang Yi, de Russisch-Chinese samenwerking omschreven als “belangrijk voor de stabilisering van de internationale situatie”. “De internationale betrekkingen zijn moeilijk vandaag de dag. In die context is de samenwerking tussen China en Rusland van groot belang voor de stabilisering van de internationale situatie”, aldus Poetin.

“We bereiken nieuwe mijlpalen”, klonk het voorts nog. Poetin kondigde ook aan dat de Chinese president Xi Jinping Rusland in de lente zou bezoeken. Wang Yi drukte op zijn beurt de Chinese wens uit om “het strategische partnerschap te versterken”. De betrekkingen tussen beide landen “zijn niet gericht tegen derde landen en weerstaan aan hun druk”, aldus nog Wang Yi.

Nog op woensdag heeft het Russische parlement de opschorting van het New START-verdrag goedgekeurd. Dat is het laatste belangrijke nucleaire ontwapeningsverdrag met de Verenigde Staten. Poetin had de maatregel dinsdag reeds aangekondigd.