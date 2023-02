Volgens onze Tourpoll hoeft de volgende Ronde van Frankrijk eigenlijk niet gereden te worden. Tadej Pogacar is met een straatlengte voorsprong de favoriet ondanks dat het in 2022 plots allemaal misliep voor het Sloveense godenkind. Allan Peiper wikt en weegt de revanchegevoelens bij zijn poulain: “ Tadej denkt niet in die termen, maar...”