Natacha de Crombrugghe, die op trektocht overleed, krijgt gedenkplaat in Peru

Natacha de Crombrugghe was maandenlang spoorloos in Peru.

Voortaan worden alle wandelaars die in Cabanaconde aan een trektocht langs de rivier de Colca beginnen beschermd. Dat laten “de vrienden van Cabanaconde” weten, die maandenlang zochten naar een spoor van de in Peru dit voorjaar verdwenen Natacha de Crombrugghe. De jonge vrouw uit Linkebeek werd pas in de herfst van 2022 dood teruggevonden. Allicht viel ze in de ravijn na een onfortuinlijke val. Haar ouders, Eric en Sabine, gingen weken mee zoeken. Het duurde vervolgens nog eens weken voor haar stoffelijk overschot naar België gerepatrieerd kon worden.

LEES OOK. Ouders Natacha de Crombrugghe eindelijk thuis met haar lichaam: “We waren niet alleen. Uit de grond van ons hart: bedankt”

Nu is er dus een gedenkplaat onthuld daar, om wandelaars te beschermen. De plek is symbolisch, aan de Mirador van Achachihua, het begin van de trektocht die de Crombrugghe, solo op pad, zou ondernemen. De familie deelde beelden van de kleine herdenking woensdag op de Facebook-pagina Looking for Natacha.

(phu/cel)