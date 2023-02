Tourwinnaar Jonas Vingegaard begint in Spanje aan zijn voorbereiding op de Tour

De voorbereiding van Vingegaard op zijn eerste wedstrijd in 2023 verliep niet zoals gepland. Een voorziene persconferentie in Spanje werd geannuleerd omdat de Deen om ‘persoonlijke redenen’ begin deze week onverwacht terugkeerde naar Denemarken. Hij keerde wel tijdig terug om donderdag van de partij te zijn.

Naar het niveau van Vingegaard is het gissen. Na zijn Tourzege vorig jaar verdween hij lang van de radar en beperkte hij zich tot deelnames aan de Ronde van Kroatië en de Ronde van Lombardije. De Deen trainde de voorbije weken onder de Spaanse zon en krijgt in Galicië een uitdagend parcours voorgeschoteld: drie pittige etappes in lijn en een tijdrit met aankomst in bedevaartsoord Santiago de Compostela, eindpunt van de ‘camiño’.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In tegenstelling tot vorig jaar, waarin Vingegaard nog vijf ééndagswedstrijden opnam in zijn programma richting de Tour, bestaat zijn parcours richting Tour dit jaar enkel uit rittenwedstrijden. Zijn eerste grote afspraak is Parijs-Nice waar hij opnieuw de strijd zal aangaan met Tadej Pogacar. Later volgt nog met zekerheid de Ronde van het Baskenland, welke zijn ultieme aanloop richting de Tour zal worden - Dauphiné of Zwitserland - is nog geen uitgemaakte zaak.

Rittenschema ‘O gran Camiño’

23/2: Muralla de Lugo - Sarria 188km

24/2: Tui - A Guarda 184km

25/2: Esgos - Rubio Alto do Castelo 163km

26/2: Novo Milladoiro - Santiago de Compostela 18km (ind. tijdrit)