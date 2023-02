Bestuurster (79) vergist zich van pedaal, rijdt tegen uitgang van Aldi en verwondt zo haar eigen passagier

Een 79-jarige vrouw veroorzaakte woensdagmiddag een ongeval aan de Aldi in Koksijde-Dorp nadat ze zich had vergist van pedaal. Ze gaf gas bij het achteruitrijden en reed haar eigen vriendin aan, die bij de uitgang stond. Die dame kreeg het glas van de deur op zich en liep een armbreuk en snijwonden op. “Nooit eerder kwam mijn moeder iets tegen met haar wagen. Misschien is dit het moment waarop ze stopt met rijden”, zegt haar zoon.

Het ongeval gebeurde woensdagmiddag rond 14.50 uur aan de Aldi in de Robert Vandammestraat in Koksijde-Dorp. Een 79-jarige vrouw die in de buurt woont, had er samen met haar vriendin - een vrouw boven de 80 - inkopen gedaan in de winkel. De vrouw stapte naar haar geparkeerde Toyota Starlet, laadde de boodschappen in en zou dichterbij rijden om haar vriendin op te pikken aan de uitgang van de winkel. Die dame was immers iets slechter ter been. Maar bij het achteruitrijden, ging het verkeerd.

“Mijn moeder belde me opeens in paniek op en zei dat ik meteen naar de Aldi moest komen omdat ze iemand had aangereden”, zegt haar zoon, die meteen ter plaatse kwam. “Ik dacht aan een fietser of iets dergelijks. Maar ze had blijkbaar haar eigen vriendin aangereden die aan de uitgang van de winkel stond. Ze doet geregeld boodschappen voor die vriendin en een andere vrouw.”

In shock

“Mama vertelde me dat ze zacht achteruitreed en de auto niet meer wou remmen. Maar wellicht heeft ze zich vergist van pedaal en gaf ze plots gas”, klinkt het. “In haar paniek is ze dan blijven gas geven en kon ze niet meer remmen. Zo is ze met de achterkant van haar auto tegen de deur van de uitgang gebotst. Ze raakte daarbij de deur zelf en een muur.”

“Haar vriendin stond net nog binnen en kreeg de deur en het glas op haar. Naar wat ik hoorde is die vriendin, die ouder is dan mama, bij bewustzijn gebleven maar zat ze behoorlijk onder het bloed. Ze liep naast heel wat snijwonden ook een gebroken arm op. We hopen dat het daarbij blijft en ze niet nog zwaardere verwondingen opliep. Dat is onze enige wens.” (Lees verder onder de foto)

© jhm

De 79-jarige bestuurster was volledig in shock en voelt zich enorm schuldig om wat er gebeurde, vertelt haar zoon. “Ze begrijpt het ook helemaal niet. Ze rijdt al twintig jaar met die Toyota en het gaat om een automaat. Nooit eerder had ze er een ongeval mee en ze reed eigenlijk nog best veel rond met die wagen.”

“Wat de toekomst nu zal brengen, is onduidelijk. Misschien is dit wel het moment dat ze haar rijbewijs inlevert en stopt met rijden. Dat zal er ook van afhangen of ze wel nog durft opnieuw achter het stuur kruipen. We gaan daarover in gesprek gaan met haar. Maar haar auto is ook haar vrijheid. Ze woont ook al heel lang alleen en dat lukt goed. Zelf boodschappen kunnen doen, houdt haar ook zelfstandig en jong.”

Aldi gesloten

Meteen na het ongeval kwamen een MUG-dienst, ambulance, politie en brandweer ter plaatse. De aangereden vrouw kreeg eerst de dringendste zorgen van personeel van de Aldi en andere aanwezigen. Daarna werd de vrouw naar het ziekenhuis in Veurne gebracht. De politie deed de nodige vaststellingen.

Door de aanrijding is de deur van de uitgang aan de Aldi vernield en werd ook de muur beschadigd. De verantwoordelijken van de winkel besloten dan ook dat iedereen in de winkel zijn aankopen kon afronden, maar sloot daarna de winkel. De brandweer maakte de deur van de uitgang dicht met houten panelen. Dat zal wellicht een tijd zo blijven, tot er een nieuwe deur is. De rest van de dag blijft de Aldi gesloten. Wellicht zal ze donderdag heropenen en zal men de winkel herschikken zodat klanten zowel binnen als buiten de zaak kunnen komen via dezelfde ingang.