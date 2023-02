Ongevaccineerde Novak Djokovic weet niet of hij mag deelnemen aan toernooien in VS: “Buiten mijn macht”

Djokovic won in januari nog de Australian Open en beende daarmee Rafael Nadal bij met meeste grandslamtitels (22) aller tijden, maar sindsdien kwam hij niet meer in actie. ‘s Werelds nummer 1 sukkelde met een hamstringblessure. Hij bevestigde op een persconferentie in Belgrado dat hij zijn wederoptreden zal maken in Dubai volgende week.

De tennislegende mocht vorig seizoen niet deelnemen aan toernooien in de Verenigde Staten omwille van zijn ongevaccineerde status. Hij heeft nu een “speciale vergunning” aangevraagd om het land binnen te komen. De organisatoren van de twee Masters 1.000-toernooien van Indian Wells en Miami verleenden hem reeds toestemming om aan te treden, maar hij moet afwachten of de Amerikaanse regering daarin meegaat. Het toernooi van Indian Wells begint op 8 maart, dat van Miami twee weken later.

© AP

“Het proces is opgestart. Het ligt buiten mijn macht nu. Ik wil heel graag spelen en ben blij dat de organisatoren hun goedkeuring al hebben gegeven”, gaf Djokovic te kennen. “Wat mijn blessure betreft: die is genezen, maar ik ben nog geen 100%. Het ziet er heel goed uit. We beslisten dan ook om naar Dubai af te zakken.”

‘Nole’ evenaarde deze week nog Steffi Graf met de meeste weken op de teller als nummer 1 (377). Naar alle verwachting wordt hij volgende week alleen recordhouder.