Bij de VDAB werken 264 werknemers met een handicap of een chronische ziekte. Daarmee is de dienst voor het derde jaar op rij de beste leerling van de klas in Vlaanderen. — © BELGA

Brussel

Het voorbije jaar had de Vlaamse overheid 973 personen met een handicap of een chronische ziekte in dienst. Dat is 2,5 procent van het totale personeelsbestand. De VDAB was andermaal de beste leerling van de Vlaamse klas.