Pierre Serry (71), spilfiguur in dossier kasteelmoord, mag gevangenis verlaten en krijgt enkelband

De 71-jarige Pierre Serry was tot 19 jaar cel veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de kasteelmoord als fixer. Hij werd in 2017 nog eens veroordeeld tot acht jaar cel voor cocaïnesmokkel maar mag nu de gevangenis verlaten met een enkelband. Dat wordt bevestigd aan onze redactie.

Meer dan tien jaar geleden werd Stijn Saelens doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Het lichaam van de doodgeschoten Saelens werd 17 dagen na zijn verdwijning gevonden in het Blekkerbos in Sint-Maria-Aalter. Hij lag vlak bij de blokhut van Pierre Serry: een beroepscrimineel, maar ook een goeie vriend van opdrachtgever André Gyselbrecht. Die laatste was ook de schoonvader van Saelens.

“Hij was al een tijdje af en op verlof, deed in het weekend vrijwilligerswerk”, zegt de advocaat van Serry, Kris Vincke. “Hij heeft zich in de gevangenis altijd voorbeeldig gedragen.” In principe moest Serry nog tot 2040 in de gevangenis zitten. Maar hij kon de strafuitvoeringsrechtbank ervan overtuigen dat hij zich buiten de gevangenismuren zal gedragen.

Gyselbrecht mocht in november van vorig jaar al de gevangenis verlaten in ruil voor een enkelband. Wel is er nog steeds een contactverbod met de nabestaanden van Saelens.